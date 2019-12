Tiroteio em Moscou, na Rússia, deixa ao menos três mortos

Um tiroteio deixou mortos e feridos nas proximidades da sede do serviço de inteligência russo (FSB), em Moscou, na Rússia, nesta quinta-feira (19).

Relatos nas redes sociais e agências de notícias internacionais informam que há mortos no local e houve intensa troca de tiros.

O homem que efetuou os disparos foi morto pela polícia. Outras três pessoas também morreram, segundo a Reuters. De acordo com o jornal russo Izvestia, outras três pessoas ficaram feridas durante o ataque. Todos seriam funcionários do serviço de inteligência russo.

A imprensa russa afirma que as primeiras informações sobre o ataque chegaram por volta das 18h20, horário de Moscou, e foi relatado que um desconhecido havia disparado contra a recepção da FSB.

O homem, então, teria fugido para um prédio vizinho – em seguida, houve a informação de que o ataque foi realizado por três pessoas. Ainda de acordo com imprensa local, nenhum civil foi ferido.

A Rússia acionou os protocolos de segurança e a polícia permanece nas ruas do centro de Moscou. O trânsito nas imediações do local onde aconteceram os disparos foi interrompido.

#Breaking: Just in – Possible allegedly a Terror attack in #Moscow near a FSB building when suspects started to shoot at the building and towards people near the building, reports of multiple people dead.#Russia pic.twitter.com/DZTIhENU4W

— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) December 19, 2019