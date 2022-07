Tiroteio em shopping deixa quatro pessoas mortas em Indiana, nos Estados Unidos

Atirador abriu fogo numa praça de alimentação e foi morto por um espectador; além dos óbitos, duas pessoas ficaram feridas

Andri Tambunan / AFP - 01/03/2022 Polícia foi chamada para socorrer vítimas de um tiroteio em Illinois



Um atirador matou três pessoas e deixou outras duas feridas antes de ser morto durante um tiroteio em no shopping Greenwood Park Mall no Estado de Indiana, nos Estados Unidos, neste domingo, 17. O rapaz abriu fogo em uma praça de alimentação quando foi surpreendido por um espectador que o matou a tiros. O Departamento de Polícia da cidade de Greenwood não divulgou os nomes das vitimas, do atirador ou do transeunte que entrou no tiroteio. O rapaz entrou no shopping sozinho, com um fuzil e pentes de munição. Os funcionários do centro comercial fugiram ao ouvir os barulhos dos tiros. O acidente ocorre em meio a discussões no país norte-americano sobre a generalização dos tiroteios em áreas e locais públicos desde maio, como o acidente em uma mercearia em Nova York; uma escola primária no Texas; e o desfile no Dia da Independência em Illinois.

*Contém informações da Reuters