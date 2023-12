Tiroteio em universidade de Las Vegas deixa ‘múltiplas vítimas’, diz polícia; atirador é morto

Um tiroteio na Universidade de Nevada, em Las Vegas, nos Estados Unidos, deixou “múltiplas vítimas”, na tarde desta quarta-feira, 6. Através das redes sociais, a polícia local divulgou que ao menos três pessoas ficaram feridas em decorrência do ataque, mas não soube precisar o estado de saúde delas. O incidente aconteceu próximo ao Beam Hall, um prédio do campus que abriga a escola de negócios e outras instalações. As autoridades ainda informaram que o responsável pelo ataque foi abatido. “Parece haver várias vítimas neste momento. Evite a área e teremos mais informações em breve”, comunicou o Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas. “Atualização: o suspeito foi localizado e faleceu”, acrescentou. Simultaneamente, a Universidade de Nevada pediu para que os alunos buscassem abrigo. “Evacuem a área! Corra, se esconda e lute”, diz um post no “X”, o antigo Twitter.

Após o ataque, em comunicado com a imprensa, o xerife Kevin McMahill tranquilizou a população e afirmou que a polícia investigará o caso. “Não há mais ameaças. Nenhuma ideia sobre o motivo. Várias vítimas foram transportadas para hospitais da região. Esses detalhes estarão disponíveis em breve. A investigação está ativa”, declarou. O campus da universidade tem cerca de 25.000 alunos matriculados e 8.000 pós-graduados e doutorandos. A cidade, vale lembrar, é marcada pelo ataque mais horripilante do país norte-americano. Em 2017, 59 pessoas morreram e centenas ficaram feridas em um tiroteio dentro do cassino Mandalay Bay.

#BREAKING We are responding to preliminary reports of an #ActiveShooter on the campus of UNLV near BEAM Hall. There appears to be multiple victims at this time. Please avoid the area and we will have more information soon. pic.twitter.com/iylYGPhr33

— LVMPD (@LVMPD) December 6, 2023