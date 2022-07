Tiroteio interrompe desfile de 4 de julho nos Estados Unidos

Várias pessoas ficaram feridas; prefeita do subúrbio de Highland Park, em Chicago, solicitou que os moradores evitem o centro da cidade e informou que a festa foi cancelada

Reprodução/ABCNews Prefeita da cidade de Chigado solicitou que os moradores evitem a região central



Um tiroteiro foi relatado nesta segunda-feira, 4, nos Estados Unidos, durante a celebração do Dia da Independência. Segundo o jornal norte-americano ABC, o ataque aconteceu no subúrbio de Highland Park, Illinois, em Chicago. Ainda não há relatos sobre vítimas, mas autoridades garantem que várias pessoas ficaram feridas. De acordo com o “Chicago Tribune”, o governador de Illinois, Jay Robert Pritzker, do Partido Democrata, estava no desfile e informou que ao menos nove pessoas haviam ficado feridas como resultado do tiroteio. Nem a polícia, nem a Prefeitura de Highland Park deram números oficiais sobre feridos ou se houve mortes. Uma testemunha citada pelo “Chicago Sun Times” disse que foram disparados pelo menos 20 tiros. Em uma rede social, Pritzker, declarou que está monitorando de perto a situação junto com sua equipe e que “a polícia estadual está no local” e que “todos os recursos do estado” está “à disposição da comunidade”. Ele ainda informou que vai continuar “trabalhando com as autoridades locais para ajudar os afetados”.

Em seu Twitter, a prefeita da cidade, Nancy Rotering, infomrou que “a polícia de Highland Park está respondendo a um incidente no centro de Highland Park” e que a “festa foi cancelada”. A autoridade ainda solicitou que os moradores evitem o centro da cidade. Highland Park é um município localizado a cerca de 40 quilômetros de Chicago e que tem população de cerca de 30 mil pessoas, de acordo com o censo de 2020. Caso acontece em um momento em que os EUA enfrentam um terrorismo interno causado pelas constante violência armada que toma conta do país e dias após o presidente Joe Biden assinar uma lei que restringe a compra de armas no país.