Tiroteio na Califórnia deixa pelo menos seis mortos e dez feridos

Um tiroteio no centro da cidade de Sacramento, capital do estado americano da Califórnia, deixou pelo menos seis pessoas mortas e dez feridas, de acordo com a polícia local. A chefe de polícia da cidade, Kathy Lester, disse em uma entrevista coletiva que a polícia estava patrulhando a região central por volta das 2h (6h de Brasília) quando os agentes ouviram barulho de tiros. Quando chegaram ao local, depararam-se com uma grande multidão na rua e seis pessoa mortas. Outros dez baleados foram encaminhados para hospitais. Ainda não se sabe se o ataque foi cometido por um ou mais atiradores. Lester fez um apelo para que a população ajude a polícia a identificar os responsáveis. O governo da Califórnia se solidarizou às famílias das vítimas “Mais uma vez lamentamos as vidas perdidas e os feridos em mais um ato horrendo de violência armada. Continuaremos a trabalhar em estreita colaboração com as autoridades locais e estaduais enquanto monitoramos a situação”.