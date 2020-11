Tiroteio perto de sinagoga deixa pelo menos um morto e feridos em Viena, na Áustria

Governo austríaco confirma caráter terrorista de ataques; o jornal local ‘Kronen Zeitung’ indica que um policial ficou gravemente ferido e que um dos autores do ataque acionou explosivos que carregava

Reprodução/Twitter/pmbreakingnews Tiroteio na capital da Áustria deixou pelo menos um morto



Pelo menos uma pessoa morreu e várias ficaram feridas nesta segunda-feira, 2, em uma série de ataques a tiros no centro de Viena, na Áustria. O governo austríaco anunciou que o atentado ainda está em andamento e que trata o caso como terrorismo. Além disso, o governo pediu para que os moradores não saiam de casa. A polícia também pediu para que a população evite a região e informou sobre uma “grande operação” no centro da capital austríaca, onde há “várias pessoas feridas”. De acordo com a agência “APA”, o Ministério do Interior suspeita de um atentado terrorista ou de um ato violento, sem mais detalhes, e que ao menos um dos autores morreu, enquanto outro teria fugido.

“Ataque terrorista contra sinagoga em Viena. Um morto e vários feridos”, informou no Twitter um jornalista do jornal “Falter”, citando fontes do Ministério do Interior. O jornal local “Kronen Zeitung” indica que um policial ficou gravemente ferido e que um dos autores do ataque acionou explosivos que carregava. A comunidade judaica de Viena informou que a sinagoga em questão estava fechada no momento em que os disparos começaram.

Breaking: Eyewitnesses say that at least 50 shots were fired during attack in Central Vienna. There is a massive ambulance presence at the scene. pic.twitter.com/wBv0g4HKq0 — PM Breaking News (@PMBreakingNews) November 2, 2020

*Com Agência EFE