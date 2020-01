Tiroteio perto do Parlamento canadense deixa várias pessoas feridas

Reprodução O serviço de segurança do Parlamento aconselhou evitar a área



Várias pessoas ficaram feridas na manhã desta quarta-feira (8) em Ottawa, no Canadá, após um tiroteio em uma rua do centro da capital do país. A polícia aconselha que as pessoas evitem circular pela região.

Citando fontes de hospitais locais, a imprensa canadense disse que três pessoas ficaram gravemente feridas e estão sendo tratadas em centros médicos da cidade.

Por volta das 7h30 (horário local, 9h30 de Brasília), a polícia de Ottawa disse no Twitter que estava realizando uma operação na Gilmore Street, no centro da capital canadense, e recomendou que o público evitasse a área.

Police are responding to a shooting in the 400 block of Gilmour Street. Many injuries reported. A coordinated response is underway. Please avoid the area. Updates to follow. #ottnews https://t.co/rC9O7qGLAB — Ottawa Police (@OttawaPolice) January 8, 2020

Pouco tempo depois, a polícia explicou que houve um tiroteio no local, que fica perto do Parlamento do Canadá, e que “muitas pessoas ficaram feridas”. Ao mesmo tempo, o serviço de segurança do Parlamento aconselhou evitar a área.

*Com informações da EFE