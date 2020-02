Tiroteios em cidade alemã próxima de Frankfurt deixa ao menos oito mortos

Ao menos oito pessoas foram mortas nesta quarta-feira (19) após dois tiroteios na cidade de Hanau, na região central da Alemanha, de acordo com a imprensa local.

Outras cinco pessoas ficaram feridas e há forte esquema policial nas ruas da cidade, informa a BBC. O primeiro ataque ocorreu em um bar de Hanau.

Minutos depois, um segundo atentado foi registrado em um local semelhante na mesma cidade, que fica a cerca de 30 quilômetros de Frankfurt. De acordo com o canal de TV alemão N-TV, ainda não se sabe quantas pessoas efetuaram os disparos. Ninguém foi preso até o momento.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram policiais e ambulâncias nas ruas momentos após os disparos.

Dude a guy in my little hometown Hanau Germany started shooting and already killed 7 people wtf is happening take care of each other guys!! #hanau #kesselstadt #amoklauf #mainkinzigkreis pic.twitter.com/72V7s8LUgH

