Todas as crianças cubanas com mais de 2 anos já estão vacinadas, diz governo

De acordo com o Ministério da Saúde do país, 87,5% da população cubana está completamente imunizada contra a Covid-19

Reprodução/Twitter/@cubaminrex Cuba foi o primeiro país a iniciar a vacinação em massa de crianças a partir de dois anos



O Ministério de Relações Exteriores de Cuba informou na última sexta-feira, 21, que todas as crianças com mais de dois anos já foram vacinadas contra a Covid-19 no país. “Todos os meninos e meninas cubanos a partir dos dois anos já estão vacinados. A eficácia da campanha de vacinação infantil é demonstrada pelos excelentes resultados obtidos. Atualmente Cuba tem a segunda maior taxa de vacinação do mundo”, escreveu a pasta em seu Twitter. Em setembro de 2021, Cuba se tornou o primeiro país do mundo a iniciar a vacinação em massa em crianças com mais de dois anos. A imunização do público infantil permitiu que as aulas presenciais fossem retomadas ainda em novembro. De acordo com o Ministério da Saúde (Minsap), 9.788.341 pessoas completaram o esquema vacinal contra a doença, o que representa 87,5% da população cubana. O país utiliza em sua campanha de imunização três vacinas de fabricação própria: Abdala, Soberana 2 e Soberana Plus. Os imunizantes ainda não receberam o aval da Organização Mundial da Saúde (OMS).