Tornado deixa um morto e 40 feridos na Alemanha; dez estão em estado grave

Tempestades atingiram o oeste do país e causaram devastação e paralisaram serviços

Reprodução/ Twitter @KildareMet Tempo deve continuar tempestuoso pelos próximos dias na Alemanha



Tempestades castigam o oeste da Alemanha nos últimos dias. Segundo a mídia local, uma pessoa morreu e outras 40 ficaram feridas, sendo 10 em estado grave, após a passagem de um tornado que atingiu diversas cidades. A morte aconteceu na cidade de Wittgert. O homem de 38 anos teve ferimentos na cabeça ao sofrer umte choque elétrico em um porão inundado. Todos os feridos registrados estão em Paderborn, onde o transporte ferroviário e o rodoviário precisou ser interrompido. O Serviço Meteorológico Alemão alertou que o tempo continuará tempestuoso e as autoridades pediram que as pessoas fiquem em casa. Os meteorologistas disseram que o clima extremo foi causado por um ar quente vindo da África e se encontrado com o ar frio do norte da Europa.