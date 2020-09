Torre Eiffel é evacuada em Paris após ameaça de bomba

A polícia local recebeu uma ligação informando que bombas estariam no monumento

Pixabay Os arredores do monumento foram isolados e o trânsito da região foi fechado



O monumento francês foi evacuado, na manhã desta quarta-feira (23), após a polícia local receber uma ligação relatando que uma bomba teria sido deixada na construção. As informações ainda estão sendo confirmadas, mas a Torre Eiffel foi evacuada por precaução. Os arredores do monumento foram isolados e o trânsito da região foi fechado. Segundo a emissora local BFM Paris, a polícia recebeu uma ligação anônima que afirmava que uma bomba havia sido plantada no cartão postal de Paris. Policiais armados foram vistos no local para buscar o suposto dispositivo. O jornalista francês Amaury Bucco usou seu Twitter para informar: “O perímetro da Torre Eiffel foi fechado, a operação policial está em curso. Um homem ameaçou explodir tudo.”

Les abords de la Tour Eiffel sont bouclés par la police. Il y a une alerte à la bombe. La circulation est déviée Quai Branly. – @BFMParis pic.twitter.com/WZnWytKk0f — Barthelemy Bolo (@B2Bolo) September 23, 2020

A Torre Eiffel foi reaberta recentemente – com limite de público – devido à pandemia do novo coronavírus. Em tempos normais, 25 mil pessoas sobem ao deque da torre por dia. Mais de 250 milhões de turistas visitaram o local desde sua construção, em 1889.