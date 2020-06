Torre Eiffel reabrirá ao público no próximo dia 25

EFE/EPA/IAN LANGSDON A reabertura ocorrerá com rigorosas "medidas de segurança" para preservar a saúde dos visitantes e trabalhadores do monumento



Depois de mais de três meses fechada ao público devido à pandemia da covid-19, a Torre Eiffel, o monumento mais visitado do mundo, reabrirá no próximo dia 25. O anúncio foi feito nesta terça-feira (9) pela empresa que administra o monumento parisiense.

A reabertura ocorrerá com rigorosas “medidas de segurança” para preservar a saúde dos visitantes e trabalhadores do monumento.

“Estamos ansiosos para que a Torre receba os visitantes novamente, é claro, em conformidade com as medidas de proteção e as normas de saúde em vigor”, disse o diretor-geral da empresa, Patrick Branco Ruivo.

Para acessar o edifício, recomenda-se a compra de ingressos online. O uso de máscaras será obrigatório e uma sinalização será exibida em todo o monumento para gerir a ordem dos visitantes, cujo número será limitado tanto no andares quanto na entrada da torre — onde haverá uma desinfecção diária dos espaços públicos.

Inicialmente, o acesso será feito exclusivamente por escadas e até o segundo andar, com a entrada na ala leste e a saída na oeste para minimizar o contato entre os visitantes. O elevador principal não será aberto de momento e seu uso dependerá da evolução da crise de saúde, embora a intenção seja reativá-lo durante o verão europeu.

O monumento fechou o acesso do público por um período indeterminado no dia 13 de março devido à pandemia do novo coronavírus, embora tenha aproveitado seu simbolismo para se juntar às demonstrações de solidariedade aos profissionais da saúde e às vítimas da covid-19.

*Com informações da EFE