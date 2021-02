Torre Eiffel será pintada de dourado para Jogos Olímpicos de Paris em 2024

O monumento pago mais visitado do mundo já foi vermelho, marrom e amarelo; projeto de repaginação deve custar 50 milhões de euros e ser concluído dois anos antes da realização do evento esportivo

Pixabay TheDigitalArtist As 19 camadas de tintas que foram aplicadas na Torre Eiffel no passado também serão removidas antes da aplicação da nova cor



A Torre Eiffel ganhará uma tonalidade mais dourada para os Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Construída de ferro pelo engenheiro Gustave Eiffel em 1889, o monumento pago mais visitado do mundo está atualmente coberto por 19 camadas de tinta de cores diferentes. Ela já foi pintada de vermelho (1889), marrom ocre (1892), amarelo (1899), amarelo amarronzado (1907), marrom avermelhado (1954) e marrom acobreado (1968). Nas últimas décadas, a torre de cerca de 300 metros de altura e 250 mil metros quadrados de superfície ganha uma nova demão de tinta em média a cada sete anos. O trabalho sempre é feito manualmente por 25 trabalhadores, responsáveis por uma manutenção geral nas 18 mil peças de metal que compõem o ponto turístico de Paris. O trabalho geralmente demora 18 meses para ficar pronto e custa quatro milhões de euros. As informações são do próprio site da Torre Eiffel, que destaca o fato da construção permanecer aberta para os turistas mesmo durante a manutenção.

Com a proximidade dos Jogos Olímpicos, a principal atração da França passará por uma repaginação histórica. As 19 camadas de tinta que foram aplicadas no passado serão retiradas e substituídas por uma tonalidade mais dourada que o próprio Gustave Eiffel desejava que a torre tivesse. O anúncio foi feito nesta quarta-feira, 3, por Patrick Branco Ruivo, CEO da empresa que gerencia o monumento. Em entrevista à emissora de televisão local France 24, ele afirmou que o projeto custará 50 milhões de euros e teve início em 2019, motivo pelo qual já é possível ver uma pequena diferença de cor no topo da Torre Eiffel. O objetivo é que a pintura seja concluída em 2022, dois anos antes da realização do evento mundial.