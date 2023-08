Tradicional cafeteria de Lisboa cria biscoito com o rosto do papa Francisco

Iguaria foi pensada para a Jornada Mundial da Juventude, e os donos sonham que o próprio pontífice prove o quitute

EFE/ Carlota Ciudad Para imprimir o rosto do papa nos biscoitos com os melhores resultados, os confeiteiros usam cartuchos de tinta alimentar que são inseridos em uma impressora e papel comestível francês



O papa Francisco emprestou seu rosto à mais recente criação gastronômica de Lisboa: biscoitos amanteigados lançados pela popular cafetaria Balcão do Marquês. A iguaria foi pensada para a Jornada Mundial da Juventude (JMJ), e os donos sonham que o próprio pontífice prove o quitute. Com 43 anos de história, o estabelecimento, situado a poucos metros parque Eduardo VII, um dos palcos da JMJ, expõe em sua vitrine centenas destes biscoitos, que são vendidos por 2,20 euros cada (cerca de R$ 11). Fernando Santos, um dos proprietários do local e que lançou o desafio ao confeiteiro, explica que começou a vendê-los no início de julho como uma “brincadeira” e, vendo a boa recepção por parte dos seus clientes, pretende oferecê-los “enquanto houver demanda”. “Começou como uma brincadeira porque já fazemos biscoitos de anime, dia dos namorados e de Natal. Então eu perguntei, por que não fazer um biscoito do papa ou um biscoito papal?”, conta Fernando.

Como referência são usadas cerca de uma dezena de fotografias diferentes do pontífice: “Acho engraçado fazer uma coleção”, diz o proprietário. A elaboração é caseira e diária e as vendas rondam 100 unidades por dia, embora aspirem a vendê-las aos milhares com a chegada dos cerca de um milhão de romeiros esperados na capital para a JMJ, que ocorrerá de 1º a 6 de agosto. “As pessoas estão muito empolgadas com tudo isso. Tenho certeza que vamos chegar a milhares de vendas”, continua Santos.

O desejo agora de seus criadores é que o próprio pontífice os experimente já que estão “convencidos” de que Francisco, que estará em Lisboa de 2 a 6 de agosto, já tenha ouvido falar dos biscoitos. “Com tanta publicidade que tivemos, estou convencido de que pelo menos ele já recebeu a informação e sim, vamos tentar. Estou tentando através de jornalistas próximos a ele enviar-lhe uma coleção de biscoitos papais”, diz Santos com um sorriso. Com esta invenção, somada às refeições para peregrinos e turistas, esperam aumentar suas vendas em 30% em agosto em comparação ao mesmo mês de 2019, último ano antes da pandemia.