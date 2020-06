Farmacêutica japonesa pesquisa tratamento contra Covid-19 com células-tronco

EFE/EPA/RONALD WITTEK Farmacêutica japonesa pretende usar células-tronco contra a Covid-19



A empresa farmacêutica japonesa Rohto está desenvolvendo um tratamento com células-tronco para casos graves de Covid-19 e planeja realizar os primeiros testes clínicos em breve. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (11).

A Rohto solicitou à Agência de Medicamentos e Dispositivos Médicos para iniciar os testes, que seriam os primeiros até o momento em que as células-tronco seriam usadas para tratar a doença causada pelo novo coronavírus.

A farmacêutica, com sede em Osaka, pretende usar células-tronco mesenquimais obtidas a partir de tecido adiposo humano, o que seria eficaz para neutralizar os efeitos do vírus no sistema imunológico.

A Rohto realizará testes laboratoriais em culturas de células antes de prosseguir com os primeiros testes em humanos, com o tratamento sendo administrado por via intravenosa. Tratamentos desse tipo já foram testados com sucesso para doenças como cirrose hepática ou insuficiência cardíaca.

A companhia japonesa vai anunciar mais detalhes sobre o projeto em entrevista coletiva marcada para o dia 23.

O Japão é um dos países líderes na pesquisa e desenvolvimento de tratamentos baseados em células-tronco e células-tronco de pluripotência induzida (iPS) que, tal como as primeiras, têm a capacidade de se transformar em qualquer tipo de célula e são consideradas o futuro da medicina regenerativa.

*Com EFE