Trem com 243 passageiros descarrilha nos EUA após atingir caminhão; veja vídeos

Acidente aconteceu nesta segunda-feira, 27, no Missouri; há feridos em ‘estado crítico’, alertam autoridades

Reprodução / Twitter @RobbinSoars Trem que viaja de Los Angeles para Chicago, com ao menos 243 passageiros a bordo e 12 tripulantes



Um trem de passageiros descarrilou em área rural de Mendon, norte do Missouri, nos Estados Unidos, após atingir um caminhão de lixo. O acidente aconteceu nesta segunda-feira, 27, com um trem que viaja de Los Angeles para Chicago, com ao menos 243 passageiros a bordo e 12 tripulantes. Segundo a Amtrak, responsável pela locomotiva, um caminhão bloqueava a passagem pública quando foi atingido. “Há aproximadamente 243 passageiros a bordo com relatos preliminares de lesões”, disse em comunicado a companhia, que acrescentou que havia enviado funcionários para ajudar as autoridades locais. Pelo menos oito helicópteros médicos atuavam no resgate das vítimas, informou diretor de desenvolvimento de negócios da Lifeflight Eagle, Matt Daugherty, citado pela Associated Press. Segundo ele, há vários feridos e algumas pessoas em estado crítico. Nas redes sociais, um internauta identificado como Dax McDonald afirmou que estava no veículo no momento do acidente. Pelas imagens compartilhadas pelo passageiro, é possível ver vagões derrubados e passageiros sendo retirados por janelas e saídas laterais ao lado de uma plantação de milho. O descarrilamento acontece um dia depois que outro trem operado pela Amtrak se chocar com um veículo de passageiros em um cruzamento ferroviário na Califórnia, deixando três mortos.

This video was taken by passenger Robert Nightingale inside the derailed Amtrak train in Missouri shortly after it happened. There are early reports of at least injuries, 200+ passengers onboard. Per law enforcement, ~8 train cars derailed in the crash involving a dump truck. pic.twitter.com/J9rPjZX52C — Omar Jimenez (@OmarJimenez) June 27, 2022