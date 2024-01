Tremor de magnitude 6,7 é registrado nas Filipinas

Não houve alerta de tsunami, mas as autoridades locais estão em alerta

SHARBYN SAYAT / AFP Arquipelágo está situado no Anel de Fogo do Pacífico e sofre com tremores frequentes



Um forte abalo sísmico de magnitude 6,7 foi detectado nesta segunda-feira, 8, ao longo da costa das Filipinas, de acordo com informações divulgadas pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). O terremoto ocorreu a uma profundidade de 70 km, aproximadamente 100 km ao sudeste da província de Sarangani. Apesar da intensidade do tremor, não houve a necessidade de emitir um alerta de tsunami, conforme informado pelo Sistema de Alerta de Tsunamis dos Estados Unidos. A região afetada está em estado de alerta e as autoridades locais estão monitorando a situação de perto. Por estar situado no Anel de Fogo do Pacífico, região de intensiva atividade sísima e vulcânica, o arquipelágo possui tremores frequentes. Em dezembro, foi registrado um sismo de 7,6 em frente à costa de Mindanao, que acendeu um breve alerta de tsunami e deixou 3 pessoas mortas.