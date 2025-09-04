Jovem Pan > Notícias > Mundo > Três brasileiros estão entre os feridos em acidente de funicular em Lisboa

Três brasileiros estão entre os feridos em acidente de funicular em Lisboa

Entre as vítimas fatais estão nativos de Portugal, dois coreanos e um suíço; as autoridades portuguesas ainda trabalham na identificação dos demais corpos

  • Por Jovem Pan
  • 04/09/2025 21h56
EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES Lisboa Lisboa (Portugal), 03/09/2025.- Equipes de resgate e bombeiros operam no local após o funicular da Glória descarrilar em Lisboa, Portugal, 03 de setembro de 2025. Pelo menos três pessoas morreram no descarrilamento, com os serviços de emergência informando que vários ficaram feridos e outros ainda estão presos no local. (Lisboa) EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES

Um grave acidente em um dos principais pontos turísticos de Lisboa deixou pelo menos 20 mortos nesta quinta-feira (4). Entre as vítimas fatais estão nativos de Portugal, dois coreanos e um suíço. As autoridades portuguesas ainda trabalham na identificação dos demais corpos. Outras 21 pessoas ficaram feridas, incluindo três brasileiros. Cinco delas permanecem em estado grave, o que pode elevar o número de mortos para 21. O Ministério Público de Portugal abriu um inquérito para apurar as causas da tragédia. Uma das hipóteses investigadas é o rompimento de um cabo de tração, que teria provocado a perda de controle do elevador. Em razão do acidente, o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, decretou luto oficial no país.

