Três brasileiros estão entre os feridos em acidente de funicular em Lisboa
Entre as vítimas fatais estão nativos de Portugal, dois coreanos e um suíço; as autoridades portuguesas ainda trabalham na identificação dos demais corpos
Um grave acidente em um dos principais pontos turísticos de Lisboa deixou pelo menos 20 mortos nesta quinta-feira (4). Entre as vítimas fatais estão nativos de Portugal, dois coreanos e um suíço. As autoridades portuguesas ainda trabalham na identificação dos demais corpos. Outras 21 pessoas ficaram feridas, incluindo três brasileiros. Cinco delas permanecem em estado grave, o que pode elevar o número de mortos para 21. O Ministério Público de Portugal abriu um inquérito para apurar as causas da tragédia. Uma das hipóteses investigadas é o rompimento de um cabo de tração, que teria provocado a perda de controle do elevador. Em razão do acidente, o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, decretou luto oficial no país.
