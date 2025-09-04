Três brasileiros estão entre os feridos em acidente de funicular em Lisboa

Entre as vítimas fatais estão nativos de Portugal, dois coreanos e um suíço; as autoridades portuguesas ainda trabalham na identificação dos demais corpos

EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES Lisboa (Portugal), 03/09/2025.- Equipes de resgate e bombeiros operam no local após o funicular da Glória descarrilar em Lisboa, Portugal, 03 de setembro de 2025. Pelo menos três pessoas morreram no descarrilamento, com os serviços de emergência informando que vários ficaram feridos e outros ainda estão presos no local. (Lisboa) EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES



Um grave acidente em um dos principais pontos turísticos de Lisboa deixou pelo menos 20 mortos nesta quinta-feira (4). Entre as vítimas fatais estão nativos de Portugal, dois coreanos e um suíço. As autoridades portuguesas ainda trabalham na identificação dos demais corpos. Outras 21 pessoas ficaram feridas, incluindo três brasileiros. Cinco delas permanecem em estado grave, o que pode elevar o número de mortos para 21. O Ministério Público de Portugal abriu um inquérito para apurar as causas da tragédia. Uma das hipóteses investigadas é o rompimento de um cabo de tração, que teria provocado a perda de controle do elevador. Em razão do acidente, o presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, decretou luto oficial no país.