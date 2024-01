Três cidadãos israelenses são identificados como reféns do Hamas em Gaza

Desaparecimento das três pessoas já havia sido reportado, entretanto, eles não tiveram suas identidades reveledas

GIL COHEN-MAGEN / AFP Soldados israelenses em uma colina com o norte de Gaza ao fundo



O porta-voz do Exército de Israel, Daniel Hagari, afirmou nesta quinta-feira, 3, que três cidadãos israelenses que estavam desaparecidos desde o início da guerra entre Israel e Hamas, em 7 de outubro, estão sendo mantidos reféns na Faixa de Gaza. Segundo ele, as famílias dos cidadãos já foram informadas sobre a situação. O desaparecimento destes reféns já havia sido reportado, mas somente agora houve a confirmação de que eles estão sob a guarda do Hamas. Eles ainda não tiveram suas identidades reveladas.

O Exército israelense está trabalhando em conjunto com as autoridades locais e internacionais para garantir a libertação dos reféns e trazê-los em segurança de volta para suas famílias. A situação é delicada e exige cautela por parte das autoridades envolvidas. O Hamas ainda não se pronunciou oficialmente sobre o sequestro dos cidadãos israelenses.