Três militares dos EUA morrem durante operação contra o Irã

Essas foram as primeiras baixas de qualquer tipo entre o pessoal dos EUA a serem anunciadas

  • Por Jovem Pan*
  • 01/03/2026 12h19 - Atualizado em 01/03/2026 12h28
Asif HASSAN / AFP Equipes de segurança disparam gás lacrimogêneo enquanto muçulmanos xiitas gritam slogans durante um protesto em frente ao consulado dos EUA em Karachi, em 1º de março de 2026 Equipes de segurança disparam gás lacrimogêneo enquanto muçulmanos xiitas gritam slogans durante um protesto em frente ao consulado dos EUA em Karachi, em 1º de março de 2026

O exército dos EUA disse neste domingo (1) que três militares foram mortos e cinco ficaram gravemente feridos na operação contra o Irã — as primeiras baixas de qualquer tipo anunciadas pelo lado dos EUA.

Os Estados Unidos lançaram bombardeios massivos contra o Irã e mataram seu líder supremo no sábado (28), com os ataques continuando no domingo.

“Três militares dos EUA foram mortos em ação e cinco estão gravemente feridos como parte da Operação Fúria Épica (Operation Epic Fury). Vários outros sofreram ferimentos leves por estilhaços e concussões — e estão em processo de retorno ao serviço”, afirmou o Comando Central dos EUA (CENTCOM) em um comunicado.

“Grandes operações de combate continuam e nosso esforço de resposta está em andamento. A situação é fluida, portanto, por respeito às famílias, reteremos informações adicionais, incluindo as identidades de nossos guerreiros caídos, até 24 horas após os parentes mais próximos terem sido notificados.”

As forças aéreas e navais dos EUA, junto com as forças israelenses, estão bombardeando pesadamente o Irã, e o presidente Donald Trump disse que o objetivo é destruir a capacidade militar do país.

Em resposta, o Irã disparou mísseis contra alvos em Israel e instalações militares dos EUA em toda a região.

Mais cedo, no domingo, a Guarda Revolucionária do Irã disse ter atingido com sucesso o porta-aviões USS Abraham Lincoln no Golfo com quatro mísseis balísticos. No entanto, o CENTCOM afirmou que o porta-aviões “não foi atingido”.

“Os mísseis lançados nem sequer chegaram perto. O Lincoln continua a lançar aeronaves em apoio à campanha implacável do CENTCOM para defender o povo americano, eliminando as ameaças do regime iraniano”, dizia um comunicado.

Mortes em Israel

Nove pessoas morreram, neste domingo, no centro de Israel, quando um prédio desabou após o “impacto direto” de um míssil iraniano, informaram os serviços de emergência israelenses.

No setor de Bet Shemesh, socorristas “confirmaram a morte de nove pessoas”, anunciou, em um comunicado, a organização Magen David Adom, o equivalente israelense à Cruz Vermelha.

A organização informou ter evacuado 28 feridos, dos quais dois em estado grave.

O míssil causou “danos importantes (…) e o prédio onde havia civis desabou”, acrescentaram as forças de segurança.

*com informações da AFP

