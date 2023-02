Três pessoas são resgatadas na Turquia após 13 dias soterradas

Mãe, pai e filho foram retirados de escombros neste sábado; criança de 12 anos faleceu em seguida

Reprodução/ Agência turca Anadolu Samir Muhammed Accar, sua mulher e filho foram transportados para hospital



As equipes de resgate que trabalham na Turquia após o terremoto que abalou o país no início deste mês, seguem localizando sobreviventes depois de 13 dias da catástrofe. Neste sábado, 18, três pessoas – entre elas uma criança que morreu em seguida – foram retiradas dos escombros com vida na cidade de Antakya, em Hatay, após terem ficado soterradas por 296 horas. Segundo informou a agência local de notícias “Anadolu“, uma equipe de resgate originária do Quirguistão conseguiu salvar Samir Muhammed Accar, a mulher dele Ragda e o filho deles, de 12 anos, que estavam entre os destroços do prédio em que viviam. De acordo com a mesma fonte, o menino acabou falecendo logo após ser retirado dos escombros, enquanto os adultos foram hospitalizados com ferimentos de diferentes graus. Em entrevista ao Independent, Accar disse que sobreviveu bebendo sua urina. Os corpos de duas outras crianças da mesma família que, segundo a “Anadolu” não é de origem turca, foram retirados das ruínas. A nacionalidade das vítimas não foi confirmada, mas acredita-se que sejam sírias. Na região da Turquia afetada pelos terremotos, vivem muitos dos 3,5 milhões de refugiados do país.

A equipe do Quirguistão é uma das poucas estrangeiras que seguem trabalhando no território turco, já que várias outras retornaram aos países de origem. A missão brasileira permanece no país, agora operando justamente na cidade de Hatay. O ministro do interior da Turquia, Suleyman Soylu, anunciou na noite desta sexta-feira, 17, que o número de mortos no país devido aos terremotos é de 39.772. Considerando as vítimas na Síria, a catástrofe deixou mais de 45 mil vítimas nos dois países. Especialistas, no entanto, estimam em dezenas de milhares os corpos que seguem soterrados nos destroços de edificações que colapsaram nos territórios turco e sírio.

*Com informações da EFE