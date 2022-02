Treze mulheres morrem em acidente durante casamento na Índia

Vítimas estavam sentadas em uma laje de ferro quando caíram dentro de um poço e foram esmagadas pelos escombros

AFP As vítimas chegaram a ser levadas para o hospital, mas não resistiram



Treze mulheres morreram durante um acidente em um casamento no norte da Índia nesta quinta-feira, 17. As vítimas estavam sentadas em uma laje de ferro, que cobria um poço, quando o acidente aconteceu. Com a queda da laje, elas foram parar dentro do buraco e foram esmagadas pelos escombros. Elas chegaram a ser levadas para o hospital, mas onze já estavam mortas e duas não resistiram. Segundo o juiz distrital S. Rajalingam, o poço era antigo e não aguentou o peso. O primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, disse que o acidente foi de “cortar o coração”. Os casamentos na Índia costumam ser bastante celebrados, com festas que duram por vários dias, por isso os eventos são grandes e possuem muitos convidados. No matrimônio que aconteceu nesta quinta, mulheres e crianças tinham se reunido para participar de um ritual de casamento na aldeia.