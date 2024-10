Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela rejeita pedido de revisão após reeleição de Maduro

Em decisão, orgão considerou ‘inadmissível a solicitação de revisão constitucional’ e sustentou que a análise realizada confirmou a legitimidade dos resultados divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE)

EFE/Ronald Peña R. Segundo dados do CNE, Márquez e outros sete candidatos somaram apenas 4,6% dos votos



O Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) da Venezuela rejeitou um pedido de revisão feito por Enrique Márquez, ex-candidato à Presidência, que buscava anular a decisão que confirmou a reeleição de Nicolás Maduro nas eleições realizadas em 28 de julho. Márquez, acompanhado por cerca de 20 dissidentes do chavismo, alegou que a confirmação da vitória de Maduro apresentava “vícios de inconstitucionalidade”. Em sua decisão, o TSJ considerou “inadmissível a solicitação de revisão constitucional” e sustentou que a análise realizada confirmou a legitimidade dos resultados divulgados pelo Conselho Nacional Eleitoral (CNE), que apontaram Maduro como o vencedor. A oposição, por sua vez, não aceitou esses números e defendeu que seu candidato, Edmundo González, foi quem realmente venceu.

Segundo dados do CNE, Márquez e outros sete candidatos somaram apenas 4,6% dos votos. No entanto, a oposição, com base em atas eleitorais que não foram divulgadas, argumentou que os demais candidatos, incluindo Márquez, teriam obtido apenas 2,46% dos votos. Essa divergência nos números acirrou ainda mais a tensão política no país. A reeleição de Maduro não recebeu reconhecimento por parte da comunidade internacional, o que gerou uma onda de protestos que resultou em violência. Os confrontos deixaram um saldo trágico de 27 mortos e mais de 2,4 mil pessoas detidas, entre as quais 164 eram menores de idade. A situação política na Venezuela continua a ser um tema de grande preocupação tanto nacional quanto internacional.

