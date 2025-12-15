Trinidade e Tobago autoriza EUA a usar aeroportos para pousar aviões militares
Consentimento se dá em meio ao aumento de tensão entre Estados Unidos e Venezuela; a ilha caribenha está localizada a cerca de 11 km da costa nordeste venezuelana
O governo de Trinidade e Tobago autorizou os Estados Unidos nesta segunda-feira (15) a usarem seus aeroportos para aviões militares norte-americanos realizarem o reabastecimento de suprimentos e a troca de pessoal. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do país, o consentimento para uso dos espaços está em concordância com a cooperação bilateral entre Washington e Port of Spain para “promover a segurança, a proteção e a estabilidade regional”.
“Por meio dessa parceria, Trinidade e Tobago se beneficiou de exercícios militares conjuntos, capacidades de vigilância aprimorada, incluindo a instalação de um sistema de radar eficaz, e esforços colaborativos que resultou na apreensão de milhões de dólares em narcóticos ilegais”, disse o Ministério das Relações Exteriores em comunicado.
A decisão se dá em meio ao aumento de tensão entre os Estados Unidos e a Venezuela, além do crescimento da presença militar norte-americana no Caribe. A ilha caribenha está localizada a cerca de 11 km da costa nordeste venezuelana.
Recentemente, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não descartou uma invasão ao território da Venezuela.
