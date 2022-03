Tropas russas atacam hospital infantil em Mariupol; ao menos 17 pessoas feridas

Segundo as autoridades ucranianas, tropas russas atacaram um hospital infantil em Mariupoul nesta quarta-feira, 9. O local ficou completamente destruído e, por meio das redes sociais, informaram que pessoas e crianças estão sob os destroços. As autoridades classificaram o ataque como uma atrocidade e voltaram a pedir pelo fechamento do espaço aéreo. “Por quanto tempo mais o mundo será um cúmplice ignorando o terror? Feche o céu agora mesmo! Pare com os assassinatos! Você tem poder, mas parece estar perdendo a humanidade”. Ao menos 17 pessoas ficaram feridas, incluindo mulheres em trabalho de parto.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 9, 2022