Tropas russas atacam torre de TV em Kiev e se aproximam da capital da Ucrânia

Reprodução/Twitter/@IAPonomarenko

As tropas russas atacaram com um míssil uma torre de TV nesta terça-feira, 1, na cidade de Kiev, capital do da Ucrânia. Segundo o Ministério ucraniano do Interior, o ataque causou a interrupção da transmissão de canais. Diante dessa situação, eles informaram que “os canais não vão funcionar durante um certo tempo”. Esse já é o sexto dia de invasão da Rússia à Ucrânia e, desde sexta-feira, 25, os russos têm cercado a capital Na segunda-feira, uma imagem de satélite da empresa Maxar Technologies mostrou que um comboio de mais de 60 km de extensão está se aproximando de Kiev. Os conflitos que começaram na última quinta-feira foram intensificados nesta manhã, e Kharkiv, segunda maior cidade da Ucrânia, foi bombardeada, deixando ao menos 10 pessoas mortas. Representantes dos dois países estiveram juntos nos últimos dias para poder chegar a um cessar-fogo, entretanto, após cinco horas de reunião não chegaram a nenhum acordo, porém, informaram que vão retornar para uma segunda rodada de conversa, ainda sem uma data definida.