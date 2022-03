Tropas russas atiram em manifestantes em Kherson; veja vídeo

Segundo a mídia local, ao menos uma pessoa ficou ferida após o ataque realizado com armas automáticas e gás lacrimogêneo

Shane Raymond; Ashraf Fahim Manifestantes protestam na Praça da Liberdade contra a guerra na Ucrânia



Um vídeo publicado nas redes sociais nesta segunda-feira, 21, mostra as tropas russas atirando em civis que manifestavam na Praça da Liberdade, na cidade de Kherson, contra o conflito entre Rússia e Ucrânia que já chega ao seu 26º dia. O local fica no sul da Ucrânia e está tomado pelas forças russa. Ao menos 250 mil pessoas moram na região. Segundo a mídia local, ao menos uma pessoa ficou ferida após o ataque realizado com armas automáticas e gás lacrimogêneo. A cidade de Kherson foi um dos principais alvos da invasão russa e a primeira grande cidade que os russos conseguiram tomar. O local fica próximo a Península da Crimeia, anexada pela Rússia em 2014.