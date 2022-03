Tropas russas avançam e cercam nove cidades ucranianas

Exército do Kremlin intensificou os ataques e avanços; apenas três regiões foram ocupadas pelos russos

STRINGER / AFP - 25/02/2022 Tanques de guerra russos avançam sobre a Ucrânia



O Exército da Rússia continua a avançar sob território da Ucrânia e já realizou um cerco no entorno de nove cidades. Mesmo sem a ocupação definitiva nestes lugares, as tropas de Moscou já se aproximaram e cercaram os seguintes municípios: Kiev, Berdyansk, Chernihiv, Kharkiv, Kherson, Lutsk, Liviv e Odessa. As regiões de Donetsk, Lugansk e Donbass, separatistas da Ucrânia, estão dominadas há dias. As Forças Armadas do Kremlin intensificaram os ataques e realizaram a explosão do prédio do comando de Kharkiv e de torres de televisão durante a manhã desta terça-feira, 01. O governo de Vladimir Putin ressaltou, ainda, que continuará a atacar instalações militares na capital Kiev e solicitou a saída de civis das proximidades.