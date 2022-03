Tropas russas avançam para o lado oeste da Ucrânia

Prefeito de Ivano-Frankivs relata ataque contra aeroporto local; segundo relatório de inteligência do Reino Unido, os solados de Putin avançam da Crimeia em direção a Odessa

Sergei Supinsky / AFP Militares, ao lado de um veículo blindado, participam de exercícios táticos e especiais conjuntos do Ministério de Assuntos Internos da Ucrânia



O prefeito da cidade Ivano-Frankivs, no oeste da Ucrânia, afirmou que as tropas russas estão atingindo o aeroporto local, mas não há relatos de vítimas até o momento. “As forças russas que avançam da Crimeia estão tentando contornar Mykolaiv enquanto procuram dirigir para o oeste em direção a Odessa”, disse o Ministério da Defesa do Reino Unido neste domingo, 13, em uma atualização de inteligência postada no Twitter. Segundo a Pasta, os soldados de Vladimir Putin também avançam em Kharkiv, no norte, e em Mariupol, no sul. O Reino Unido fez outras previsões anteriormente, como um ataque em dias a Kiev, antes do bombardeio a noroeste da capital iniciar no sábado, 12. Até o momento, o exercito russo estava concentrado principalmente no leste da Ucrânia, mais próximo à fronteira com a própria Rússia.

Neste domingo, os moradores de Kiev acordaram novamente sob o som de sirenes de ataques aéreos, que pedem que busquem abrigo seguro. Horas antes, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que os russos vão enfrentar uma luta até a morte se tentarem ocupar a capital do país. “Se eles decidirem bombardear e simplesmente apagar a história desta região e destruir todos nós, então eles entrarão em Kiev. Se esse é o objetivo deles, deixe-os entrar, mas eles terão que viver nesta terra mesmo”, disse Zelensky.

*Com informações da Reuters