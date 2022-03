Tropas russas chegam a Kharkiv e afirmam ter tomado controle de cidade no sul da Ucrânia

Governo ucraniano afirma que praticamente não restam áreas não atingidas por projéteis de artilharia na segunda maior cidade do país; já foram registrados ao menos quatro mortos e nove feridos

Sergey BOBOK / AFP Bombeiros trabalham para conter um incêndio no complexo de edifícios que abriga o serviço de segurança regional SBU de Kharkiv e a polícia regional, supostamente atingido durante recente bombardeio pela Rússia, em Kharkiv nesta quarta-feira, 2



Tropas da Rússia desembarcaram em Kharkiv, a segunda maior cidade ucraniana, no leste do país, na madrugada desta quarta-feira, 2. Na redes sociais, o Ministério da Defesa da Ucrânia publicou um vídeo com registros do ataque realizado na região, atingindo um prédio do departamento de polícia. A Pasta ainda criticou o Kremlin, ironizando o discurso de disposição para negociar e retomada da paz: “Míssil russo atinge o prédio da Polícia Nacional em Kharkiv. É assim que se parece a ‘paz russa'”. A informação da chegada russa à Kharkiv também foi divulgada pelo exército em um comunicado pelo Telegram: “Tropas aéreas russas desembarcaram em Kharkiv e atacaram um hospital”. O russos ainda anunciaram nesta quarta que tomaram o controle de Kherson, cidade que fica no sul da Ucrânia.

Ao menos quatro pessoas morreram e nove ficaram feridas durante o bombardeio russo contra a sede da Polícia Nacional e contra uma universidade em Kharkiv, segundo os serviços de emergência ucranianos. “Até o momento, 10 pessoas foram retiradas dos escombros. O balanço provisório é de quatro mortos e nove feridos”, afirmaram os serviços de emergência nas redes sociais. 21 veículos e 90 pessoas trabalham no controle de incêndios e no atendimento às vítimas. Segundo autoridades ucranianas, um hospital em Kharviv também teria sido atingido pelo ataque russo.

Kharkiv possui 1,4 milhão de habitantes e está próxima da fronteira e possui uma grande população de língua russa. A cidade foi alvo de bombardeios na última terça-feira, com civis entre as vítimas – o que o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, descreveu como “crimes de guerra”. “Praticamente não restam áreas em Kharkiv que não foram atingidas por projéteis de artilharia”, afirmou um assessor do ministério do Interior, Anton Gerashchenko. Já Kherson possui de 290.000 habitantes e está situada na foz do rio Dnieper, no Mar Negro. A cidade já estava cercada há dias.