Tropas russas estão a 25 km de Kiev, diz inteligência do Reino Unido

Aris Messinis/AFP Militares ucranianos caminham em direção à última ponte da estrada que liga Stoyanka a Kiev



O serviço de inteligência do Ministério da Defesa do Reino Unido divulgou neste sábado, 12, a informação de que o exército da Rússia está a 25 quilômetros de Kiev, capital da Ucrânia. Devido ao avanço das tropas de Vladimir Putin, o plano de evacuação em Kiev e em seus arredores ficou comprometido. A Ucrânia acusa os militares inimigos de não respeitarem os corredores humanitários, utilizados para a saída de civis de zonas de conflito. O relatório britânico destaca que as tropas russas que estavam a noroeste da capital ucraniana se dispersaram “provavelmente para apoiar uma tentativa de cercar a cidade”. Ainda de acordo com a inteligência do Reino Unido, há uma chance de este plano ter sido executado para reduzir a vulnerabilidade da Rússia aos contra-ataques ucranianos.