Tropas russas seguem avançando em direção a Kiev

MANUAL DE TECNOLOGIAS MAXAR Comboio russo se estende por 27 km



Imagens de satélite disponibilizadas pela Maxar Technologies, mostraram nesta segunda-feira, 28, que as tropas terrestres da Rússia continuam avançando em direção a Kiev, capital da Ucrânia. Desde sexta-feira os russos tentam tomar o controle sob a cidade mas ainda não conseguiram, pois as forças ucranianas estão resistentes. Não se sabe ao certo se o comboio está indo direto ou vai se juntar com outras tropas, contudo ele se estende por pelo menos 27 quilômetros e está a um pouco mais de 30 quilômetro de Kiev. Esse avanço vem em um momento em que Rússia e Ucrânia se reuniram para discutir um cessar-fogo, contudo, não chegaram a nenhum acordo na primeira rodada de negociações. Mas, negociadores russos falaram que deve haver uma nova reunião para discutirem o fim da guerra.