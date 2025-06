Trump afirma que gosta de Xi, presidente da China, embora seja ‘muito duro’ para chegar a um acordo

Mensagem foi divulgada horas depois de os EUA ativarem um aumento nas tarifas sobre aço e alumínio, que agora dobrarão para 50%

EFE/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou ontem que Trump e Xi realizarão uma conversa por telefone esta semana



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (4) que gosta do seu homólogo da China, Xi Jinping, embora considere que seja “muito duro” e “extremamente difícil” chegar a um acordo com ele. “Gosto do presidente Xi da China, sempre gostei e sempre gostarei, mas ele é MUITO DURO e EXTREMAMENTE DIFÍCIL CHEGAR A UM ACORDO COM ELE”, escreveu Trump com letras garrafais em uma breve mensagem em sua rede social própria, a Truth Social. A mensagem foi divulgada horas depois de os EUA ativarem um aumento nas tarifas sobre aço e alumínio, que agora dobrarão para 50% e adicionaram ainda mais incerteza às negociações com a China e a União Europeia (UE) para chegar a acordos que ponham fim à guerra comercial.

Esse aumento deve afetar particularmente países como o Canadá, o maior fornecedor desses dois metais para os EUA, e grandes produtores de aço como Brasil, México, Coreia do Sul e Vietnã, mas também a China, o segundo maior vendedor de alumínio para a maior economia do mundo. O decreto executivo de Trump especificou que a medida é necessária para garantir que tais importações “não ameacem a segurança nacional”. A porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou ontem que Trump e Xi realizarão uma conversa por telefone esta semana que ajudará a desbloquear as negociações entre os dois países, uma possibilidade sobre a qual Pequim ainda não se pronunciou.

*Com informações da EFE

Publicado por Fernando Dias