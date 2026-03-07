Trump afirma que ‘Irã será atingido com muita força’

O presidente americano escreveu neste sábado (7) a mensagem algumas horas após o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmar que o país nunca se renderia a Israel e aos Estados Unidos

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP



O presidente Donald Trump sugeriu neste sábado (7) que os Estados Unidos atacariam o Irã “com muita força” e ameaçou ampliar os ataques para incluir novos alvos.

“Hoje o Irã será atingido com muita força!”, publicou Trump em sua plataforma Truth Social.

“Sob séria consideração para a destruição completa e morte certa, por causa do mau comportamento do Irã, estão áreas e grupos de pessoas que não eram considerados como alvos até este momento”, ameaçou.

Trump escreveu a mensagem algumas horas após o presidente iraniano, Masoud Pezeshkian, afirmar que o país nunca se renderia a Israel e aos Estados Unidos.

Estados Unidos e Israel começaram a guerra contra o Irã em 28 de fevereiro e, desde então, Teerã respondeu com ataques de mísseis e drones contra Israel e contra interesses americanos em países da região, principalmente no Golfo.

Pezeshkian, em um discurso exibido pela televisão estatal, pediu desculpas aos Estados vizinhos do Golfo pelas represálias do Irã e acrescentou que Teerã não atacaria mais estas nações, exceto em caso de ataques procedentes de seus territórios.

Em sua publicação, Trump fez referência às desculpas de Pezeshkian e afirmou que o Irã “pediu desculpas e se rendeu a seus vizinhos do Oriente Médio, prometendo que não vai mais atirar neles”.

“Esta promessa só foi feita por causa do ataque implacável dos Estados Unidos e de Israel”, escreveu Trump.

“O Irã não é mais o ‘valentão do Oriente Médio’, e sim ‘O PERDEDOR DO ORIENTE MÉDIO’, e continuará sendo por muitas décadas até que se renda ou, mais provavelmente, entre em colapso completo!”.

*AFP