Trump afirma que não permitirá turbinas eólicas e energia solar nos EUA

Republicano disse que essas fontes energéticas ‘destroem fazendeiros’ e declarou que ‘os dias de estupidez acabaram’ no país

  • Por da Redação
  • 20/08/2025 16h25
EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL POOL Donald Trump Ele ainda chamou essas formas de energia renovável de 'golpe do século'

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (20) que não permitirá a instalação de turbinas eólicas e a utilização de energia solar no país. Em uma postagem na rede social Truth Social, Trump afirmou que essas fontes de energia “destroem fazendeiros” e declarou que “os dias de estupidez acabaram nos EUA”.

Segundo o republicano, “qualquer Estado que tenha construído e confiado em turbinas eólicas e energia solar para geração de eletricidade está vendo aumentos recordes nos custos de energia e eletricidade”. Ele ainda chamou essas formas de energia renovável de “golpe do século”.

Publicado por Nátaly Tenório

*Reportagem produzida com auxílio de IA

