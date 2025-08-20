Trump afirma que não permitirá turbinas eólicas e energia solar nos EUA

Republicano disse que essas fontes energéticas ‘destroem fazendeiros’ e declarou que ‘os dias de estupidez acabaram’ no país

EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL POOL Ele ainda chamou essas formas de energia renovável de 'golpe do século'



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quarta-feira (20) que não permitirá a instalação de turbinas eólicas e a utilização de energia solar no país. Em uma postagem na rede social Truth Social, Trump afirmou que essas fontes de energia “destroem fazendeiros” e declarou que “os dias de estupidez acabaram nos EUA”.

Segundo o republicano, “qualquer Estado que tenha construído e confiado em turbinas eólicas e energia solar para geração de eletricidade está vendo aumentos recordes nos custos de energia e eletricidade”. Ele ainda chamou essas formas de energia renovável de “golpe do século”.

