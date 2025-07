Trump ameaça aumentar tarifas de países que não abrirem o mercado aos Estados Unidos

Presidente dos EUA menciona abertura de mercado da Indonésia, já que isso trará vantagens para empresas americanas

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Donald Trump explica que redução das tarifas só ocorrerá se houver um entendimento que promova a abertura de mercados



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira (23) que pretende elevar tarifas sobre produtos importados caso outros países não permitam a entrada de seus produtos no mercado. O mandatário americano enfatizou que a redução das tarifas só ocorrerá se houver um entendimento que promova a abertura dos mercados. Trump também fez referência a um novo acordo comercial com o Japão, destacando que o país asiático está se comprometendo a facilitar o acesso dos produtos americanos, especialmente nas áreas de automóveis e produtos agrícolas. Essa mudança é vista como um passo positivo para as relações comerciais entre as duas nações.

Além disso, o presidente mencionou a Indonésia, ressaltando que a abertura de seu mercado trará vantagens para as empresas dos Estados Unidos. Essa estratégia de negociação visa fortalecer a posição econômica americana no cenário global, incentivando outros países a adotarem políticas semelhantes.

A postura de Trump reflete uma abordagem mais agressiva em relação ao comércio internacional, buscando garantir que os interesses americanos sejam priorizados nas negociações. A expectativa é que essas medidas possam resultar em um aumento das exportações dos EUA, beneficiando a economia do país.

Com informações do Estadão Conteúdo

*Reportagem produzida com auxílio de IA