Trump anuncia bloqueio total a petroleiros da Venezuela, cerca país e qualifica regime como ‘organização terrorista’

Presidente dos EUA acusa Nicolás Maduro, líder da Venezuela, de estar usando o petróleo para financiar o que ele classificou como ‘regime ilegítimo’

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (16) bloqueio total aos petroleiros da Venezuela



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta terça-feira (16) bloqueio total aos petroleiros da Venezuela e classificou o regime venezuelano como “organização terrorista estrangeira”. “Pelo roubo de nossos bens e por muitos outros motivos, incluindo terrorismo, tráfico de drogas e tráfico de pessoas, o regime venezuelano foi designado uma ORGANIZAÇÃO TERRORISTA ESTRANGEIRA”, escreveu o mandatário norte-americano.

“Portanto, hoje, estou ordenando um BLOQUEIO TOTAL E COMPLETO de todos os petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela”, acrescentou, informando que o país está cercado, e acusando os venezuelanos de roubarem petróleo e terras dos norte-americanos.

Trump também anunciou a deportação de “imigrantes ilegais e criminosos que o regime de Maduro enviou para os Estados Unidos durante a fraca e inepta administração Biden” e garantiu que as pessoas “estão sendo devolvidos à Venezuela em ritmo acelerado”. “Os Estados Unidos não permitirão que criminosos, terroristas ou outros países roubem, ameacem ou prejudiquem nossa nação e, da mesma forma, não permitirão que um regime hostil se apodere de nosso petróleo, terras ou quaisquer outros bens”, escreveu.

O bloqueio e o cerco ao país é mais um episódio no aumento da tensão entre os dois países, uma tensão que desde agosto sem acirrando diariamente. Trump acusa Nicolás Maduro, presidente da Venezuela, de estar usando o petróleo para financiar o seu regime.

“O regime ilegítimo de Maduro está usando o petróleo desses campos roubados para financiar a si mesmo, o narcotráfico, o tráfico de pessoas, assassinatos e sequestros”, disse Trump em uma publicação no Truth Social.

Essa não é a primeira vez que Trump ataca os petroleiros da Venezuela. Em 2019, durante seu primeiro mandato, ele impôs sanções ao setor petrolífero como forma de pressionar o governo Maduro, o que reduziu as exportações de petróleo do país. Contudo, mesmo com as restrições, que ainda vigoram, a Venezuela exporta cerca de 1 milhão de barris por dia.