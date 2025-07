Trump anuncia grande acordo comercial com Japão com tarifas de 15%

‘O Japão investirá, sob minha orientação, US$ 550 bilhões nos Estados Unidos, que receberão 90% dos lucros; este acordo criará centenas de milhares de empregos; nunca houve nada parecido’, escreveu o republicano

ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP Trump também afirmou que o acordo inclui uma joint venture com o Japão no Alasca voltada à produção de GNL



O presidente norte-americano Donald Trump anunciou na noite desta terça-feira (22) ter alcançado um acordo comercial com o Japão, que inclui “tarifas de 15%” sobre os produtos japoneses que entrarem nos Estados Unidos. “Acabamos de concluir um grande acordo com o Japão”, escreveu Trump em sua plataforma Truth Social. Pelo acerto, o país asiático passará a pagar uma tarifa de 15%, reduzida em relação aos 25% aplicados no início de julho, e investirá — sob “orientação” de Trump — US$ 550 bilhões nos Estados Unidos. Segundo o presidente americano, 90% dos lucros ficarão com os EUA.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Trump também afirmou que o acordo inclui uma joint venture com o Japão no Alasca voltada à produção de Gás Natural Liquefeito (GNL). Sem entrar em detalhes, o republicano declarou, durante um evento na Casa Branca com congressistas do Partido Republicano, que o pacto com o Japão “pode ser o maior da história” e que é “diferente dos anteriores”.

Ele ainda destacou que o acordo deverá gerar centenas de milhares de empregos e que o Japão abrirá seu mercado para o comércio de “carros e caminhões, arroz e alguns outros produtos agrícolas”. A Casa Branca também divulgou hoje acordos com a Indonésia e com as Filipinas.

Leia comentário de Trump

Acabamos de concluir um grande acordo com o Japão, talvez o maior acordo já feito. O Japão investirá, sob minha orientação, US$ 550 bilhões nos Estados Unidos, que receberão 90% dos lucros. Este Acordo criará Centenas de Milhares de Empregos — Nunca houve nada parecido. Talvez o mais importante, o Japão abrirá seu país ao comércio, incluindo carros e caminhões, arroz e alguns outros produtos agrícolas e outras coisas. O Japão pagará Tarifas Recíprocas de 15% aos Estados Unidos. Este é um momento muito emocionante para os Estados Unidos da América, e especialmente pelo fato de que continuaremos sempre a ter um ótimo relacionamento com a nação do Japão. Obrigado por sua atenção a este assunto!

Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Carol Santos