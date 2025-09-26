Trump anuncia novas tarifas sobre caminhões pesados e produtos farmacêuticos

Medidas atingem setores como transporte, móveis e indústria farmacêutica, e foram justificadas pelo republicano como forma de proteger a produção nacional e garantir a segurança do país

Shawn Thew/EFE/EPA



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (25) uma série de novas tarifas de importação, que entram em vigor a partir de 1º de outubro. As medidas atingem setores como transporte, móveis e indústria farmacêutica, e foram justificadas pelo republicano como forma de proteger a produção nacional e garantir a segurança do país. Entre as ações, Trump confirmou a imposição de uma tarifa de 25% sobre caminhões pesados fabricados fora dos EUA, com o argumento de proteger fabricantes como Peterbilt, Kenworth, Freightliner e Mack Trucks da “concorrência externa desleal”.

O presidente também determinou uma taxa de 50% sobre armários de cozinha, pias de banheiro e produtos associados, além de uma tarifa de 30% sobre móveis estofados. No setor farmacêutico, Trump anunciou uma taxa de 100% sobre medicamentos de marca ou patenteados importados, exceto para empresas que estiverem construindo fábricas em território americano. Segundo ele, estarão isentas as companhias que já tenham iniciado obras de unidades de produção no país.

Em publicações na rede Truth Social, Trump disse que as medidas são necessárias diante da “inundação” de produtos importados no mercado americano. “Precisamos que nossos caminhoneiros e nossa indústria estejam fortes e financeiramente saudáveis, por muitas razões, mas acima de tudo por motivos de segurança nacional”, escreveu.

*Com informações do Estadão Conteúdo