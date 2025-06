Trump anuncia que acordo comercial com a China foi assinado

Líder republicano não forneceu novos detalhes sobre o acordo

EFE/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL Washington (Estados Unidos), 30/05/2025.- O presidente dos EUA, Donald Trump, sentado perto de um computador reproduzindo uma reportagem sobre o mercado de ações durante entrevista coletiva no Salão Oval da Casa Branca em Washington, DC, EUA, 30 de maio de 2025. EFE/EPA/FRANCIS CHUNG / POOL



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quinta-feira (26) que o acordo tarifário com a China foi assinado na quarta-feira e comentou que espera selar outro com a Índia em breve. “Assinamos (o acordo) com a China ontem. Acabamos de assiná-lo”, disse o mandatário americano em um evento na Casa Branca programado em defesa de sua lei tributária e orçamentária, que está sendo analisada no Senado. O líder republicano não forneceu novos detalhes sobre o acordo. Em meados de junho, no entanto, após uma conversa de dois dias entre representantes dos dois países em Londres, Trump disse que o acordo inclui uma tarifa de 55% dos EUA sobre produtos chineses e uma tarifa de 10% da China sobre produtos americanos.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Até quarta-feira, nenhuma informação havia sido divulgada sobre a assinatura comunicada por Trump, nem a imprensa havia sido convocada sobre o assunto. “Temos outro que está chegando, talvez com a Índia, um muito grande”, acrescentou o presidente novamente sem dar detalhes. China e Reino Unido são os únicos dois pactos que já foram fechados até agora. A Casa Branca insistiu nesta quinta-feira que não considera “crítico” o prazo de 9 de julho inicialmente estabelecido pelo presidente para negociar novos acordos comerciais com seus parceiros e, assim, evitar a aplicação de suas “tarifas recíprocas”.

Desde que retornou ao poder em janeiro, Trump impôs tarifas globais que depois suspendeu parcialmente para dar tempo a outros países de negociar novos pactos comerciais com os Estados Unidos. O mandatário advertiu que nem todos os acordos pendentes serão fechados. “Não vamos fazer acordos com todo mundo. Enviaremos a eles uma carta com um agradecimento e um desconto de 25, 35, 45%”, disse. Trump considerou que o ponto alto de sua política tarifária é o fato de ter conseguido fazer com que as empresas restabelecessem ou instalassem suas fábricas no país para evitar o pagamento de impostos. “Talvez mais importante do que os bilhões de dólares de tarifas seja o fato de que temos centenas de fábricas em construção em todos os Estados Unidos que nunca teriam estado aqui”, acrescentou.

*Com informações da EFE