Trump anuncia que reunião entre EUA e China sobre tarifas ocorrerá na segunda-feira em Londres

O secretário do Tesouro, Scott Bessent, o secretário de Comércio, Howard Lutnick, e o embaixador Jamieson Greer, representante comercial dos EUA, vão se encontrar com representantes chineses, segundo o mandatário

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta sexta-feira (6) que uma reunião entre representantes americanos e da China sobre tarifas, que ele combinará com o presidente chinês, Xi Jinping, será realizada na próxima segunda-feira (9), em Londres. “O secretário do Tesouro, Scott Bessent, o secretário de Comércio, Howard Lutnick, e o embaixador Jamieson Greer, representante comercial dos EUA, se reunirão em Londres na segunda-feira, 9 de junho de 2025, com representantes chineses a respeito do acordo comercial”, disse o mandatário em sua rede social, Truth Social.

Os líderes dos dois países conversaram por telefone na quinta-feira, diálogo que o presidente dos EUA descreveu como “muito positivo”, no qual concordaram em se reunir para trabalhar em um pacto comercial após o interrogatório entre os dois países sobre as tarifas. “A reunião deve transcorrer muito bem”, acrescentou Trump.

Essa troca telefônica ocorreu depois que Trump, na semana passada, acusou a China, sem dar detalhes, de violar o acordo bilateral de tarifas-pausa ocorrido em maio, após uma reunião em Genebra que serviu para aliviar o estresse entre as duas nações. Posteriormente, Pequim rebateu com o argumento de que foi Washington que violou o acordo ao impor novas restrições aos chips ou ao cancelamento de vistos para estudantes chineses anunciado na semana passada.

As duas potências concordaram com uma tarifa trégua de três meses, na qual os EUA se comprometeram a reduzir suas tarifas de 145% para 30% e a China de 125% para 10%, em uma tentativa de abrir as portas para um acordo mais amplo. A China é o principal produtor e exportador mundial de terras raras, controlando 70% do mercado global, e ativando grandes restrições de exportação que afetam especialmente os EUA, a Europa e os países asiáticos.

Durante a ligação de quinta-feira, Xi também convidou Trump e a primeira-dama (Melania Trump) para visitar a China. Como presidente, Trump visitou a China apenas uma vez, em novembro de 2017, no início de seu primeiro mandato (2017-2021), antes de a rivalidade entre os dois países escalar para seus níveis atuais, enquanto Xi visitou Trump em Mar-a-lago (Flórida) em abril do mesmo ano.

