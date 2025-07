Trump anuncia tarifas de 30% para México e UE a partir de 1º de agosto

Presidente dos Estados Unidos divulgou por meio das redes sociais as cartas enviadas para a presidente do México, Claudia Sheinbaum, e para a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen

EFE/EPA/WILL OLIVER / POOL POOL Trump falou sobre o papel do México na introdução de drogas ilegais nos Estados Unidos e ao desequilíbrio comercial com a UE



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado (12) que imporá tarifas de 30% ao México e à União Europeia. As taxas entrarão em vigor em 1º de agosto, afirmou o republicano em duas cartas publicadas em sua plataforma Truth Social, aludindo ao papel do México na introdução de drogas ilegais nos Estados Unidos e ao desequilíbrio comercial com a UE, respectivamente. As cartas foram enviadas para a presidente do México, Claudia Sheinbaum, e para a presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen.

“Os Estados Unidos impôs tarifas ao México para lidar com a crise do fentanil da nossa nação, que é causada, em parte, pela falha do México em deter os cartéis, que são compostos pelas pessoas mais desprezíveis que já caminharam sobre a Terra, de despejar essas drogas em nosso país”, diz o republicano em sua carta.

Trump afirma que apesar de o México ter ajudado a proteger a fronteira com os Estados Unidos, medida que é parte das negociações feitas entre os dois países desde o começo do ano, os feitos conquistados ainda não foram suficientes. “O México ainda não conseguiu deter os cartéis que tentam transformar toda a América do Norte em um playground do narcotráfico. Obviamente, não posso permitir que isso aconteça!”, afirmou o republicano no documento.

Já na mensagem enviada à presidente da Comissão Europeia, Trump disse que a carta demonstra a “força e o compromisso” dos Estados Unidos em manter suas relações comerciais com o bloco europeu, mesmo com os déficits comerciais enfrentados pelo país.

“Tivemos anos para discutir nossa relação comercial com a União Europeia e concluímos que devemos nos afastar desses déficits comerciais persistentes e prolongados, causados por políticas tarifárias e não tarifárias da União Europeia. Nosso relacionamento tem sido, infelizmente, longe de ser recíproco”, afirma o republicano na carta.

