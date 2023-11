Trump aparece à frente de Biden em cinco dos seis estados-chave para as eleições presidenciais dos EUA 

A um ano das eleições, republicano lidera intenção de votos em Nevada, Geórgia, Arizona, Michigan e Pensilvânia

EFE/EPA/Erin Schaff / Archivo Donald Trump é o favorito para disputar as eleições de 2024 pelo partido republicano



A um ano das eleições presidenciais nos Estados Unidos, Donald Trump, que enfrenta uma série de acusações, aparece à frente de Joe Biden, atual presidente de candidato democrata, em cinco dos seis estados decisivos para as eleições, mostrou uma pesquisa do New York Times, realizada pelo Siena College e publicana no domingo, 5. O bilionário republicano lidera seu oponente democrata nas intenções de voto em Nevada (52%/41%), Geórgia (49%/43%), Arizona (49%/44%), Michigan (48%/43%) e Pensilvânia (48%/44%), enquanto Biden venceria apenas em Wisconsin, com uma pequena diferença (47%/45%). Nas eleições de 2020, Biden venceu em todos esses estados que oscilam entre os dois partidos. A pesquisa foi conduzida por telefone entre 22 de outubro e 3 de novembro e envolveu 3.662 eleitores registrados nos seis estados.

Seus resultados devem ser considerados com cautela, pois a margem de erro é de 4,4 a 4,8 pontos percentuais. No entanto, a tendência não favorece Biden. Sessenta e sete por cento dos entrevistados acreditam que o país está indo na direção errada, 59% desaprovam a maneira como o líder democrata exerce seu cargo (incluindo 46% que o desaprovam fortemente), e 71% concordam com a ideia de que, aos 80 anos, “é muito velho para ser um presidente eficaz”. O democrata perde gradativamente apoio de categorias que haviam se manifestado claramente a seu favor em 2020, como os jovens – apenas 41% dos eleitores com idades entre 18 e 29 anos decidiram, definitiva ou provavelmente, votar nele, em comparação com 40% que votariam em Trump -, as comunidades hispânicas e a comunidade negra dos EUA.

Apesar de ainda não ter sido escolhido como o candidato do Partido Republicano nas eleições, Trump é o favorito. Mesmo em meio a onda de acusações e investigações ao seu entorno, que já o obrigou a comparecer aos tribunais algumas vezes ao decorrer desse ano, ele segue crescendo nas pesquisas. Nos últimos resultados divulgados, o bilionário aparece bem à frente de seu principal adversário, o governador da Flórida, Ron DeSantis, e segundo colocado na lista de candidatos republicanos.

*Com informações da AFP