Trump assina ordem que reduz preços de remédios para cidadãos dos EUA

Em publicação feita no Twitter na noite deste domingo, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ter assinado ordem executiva que reduz os preços dos remédios para cidadãos americanos. “A minha ordem vai garantir que o país tenha os mesmos preços baixos que a indústria farmacêutica dá a outros países”, escreveu Trump, completando que “acabou a festa do planeta a custo da América e que os preços vão cair rapidamente”.

A Casa Branca publicou em seu site oficial o texto da ordem executiva. A medida diz que o preço será equiparado ao mais baixo praticado por um país membro da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) que tenha PIB per capita comparável ao dos Estados Unidos. Para isso, a ordem fala que a Secretaria de Saúde fará estudos para que o Medicare, sistema de seguros de saúde gerido pelo governo americano, pague a diferença de preços para cidadãos que necessitem de certos remédios para tratamentos.

…and prices are coming down FAST! Also just ended all rebates to middlemen, further reducing prices.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 13, 2020