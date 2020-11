Trump autoriza ‘protocolos iniciais’ da transição de poder para Biden

É a primeira vez que o presidente dos Estados Unidos menciona o tema desde a projeção da vitória de Joe Biden, em 3 de novembro

EFE/EPA/JUSTIN LANE Donald Trump



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou nesta segunda-feira, 23, que deu autorização para o início do processo de transição de poder para o democrata Joe Biden, projetado como vencedor das eleições presidenciais do último dia 3, mas ainda não admitiu sua derrota. “Quero agradecer a Emily Murphy, da GSA (Administração Geral de Serviços) por sua inabalável dedicação e lealdade ao nosso país. Ela foi acossada, ameaçada e alvo de abusos – e eu não quero ver isso acontecer com ela, sua família ou funcionários da GSA”, escreveu Trump no Twitter, indicando que instruiu sua equipe a fazer o que é necessário em relação aos “protocolos iniciais” da transição.

I want to thank Emily Murphy at GSA for her steadfast dedication and loyalty to our Country. She has been harassed, threatened, and abused – and I do not want to see this happen to her, her family, or employees of GSA. Our case STRONGLY continues, we will keep up the good… — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020

Em outro tuíte, Trump diz que autoriza os “protocolos iniciais” para a transição de poder ao presidente-eleito pensando “no melhor interesse do nosso país”. “Estou recomendando que Emily e sua equipe façam o que for necessário em relação aos protocolos iniciais e disse à minha equipe para fazer o mesmo”, escreveu.

…fight, and I believe we will prevail! Nevertheless, in the best interest of our Country, I am recommending that Emily and her team do what needs to be done with regard to initial protocols, and have told my team to do the same. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 23, 2020

*Com informações da EFE