Trump chama sua condenação de abuso sexual de ‘vergonha’ e insiste que não conhece a vítima

Justiça de Manhattan decretou que ex-mandatário terá que pagar multa de US$ 5 milhões (cerca de R$ 25 milhões na cotação atual); caso aconteceu em meados da década de 1990

Kena Betancur, Andrew KELLY / AFP / POOL Trump foi considerado culpado de ter abusado sexualmente da escritora e ex-jornalista E. Jean Carroll



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, usou as redes sociais para se manifestar sobre a condenação que o declarou culpado de ter abusado sexualmente da escritora e ex-jornalista E. Jean Carroll. “Este veredicto é uma vergonha. Não tenho absolutamente nenhuma ideia de quem é esta mulher”, escreveu o magnata em sua rede Truth Social. A Justiça de Manhattan, Estados Unidos, também responsabilizado de difamação e o obrigou a pagar uma multa de US$ 5 milhões (cerca de R$ 25 milhões na cotação atual), por danos a vítima. O crime em questão aconteceu em uma loja de departamentos de luxo em Nova York em meados da década de 1990. Mas só no ano passado que Carroll processou Trump, alegando que ele teria a estuprado em um provador. A ex-jornalista foi a primeira que teve sucesso em suas alegações contra o ex-mandatário. Outras mulheres também o acusam de má conduta sexual. Trump reagiu à condenação e tachou de ‘vergonha’ sentença. Desde o começo do julgamento, Trump repetiu diversas vezes: “Ela não faz meu tipo”. Ele chegou a chamá-la de doidas. Esse caso é apenas um dos vários que o ex-mandatário enfrenta. No mês passado, o magnata se declarou inocente em um processo criminal pelo pagamento de propina por meio de terceiros a uma atriz pornô antes da eleição de 2016. Trump também está sob investigação por tentar reverter sua derrota nas eleições de 2020 no estado sulista da Geórgia, pelo suposto uso indevido de documentos confidenciais retirados da Casa Branca e por seu envolvimento no ataque ao Capitólio, sede do Legislativo dos Estados Unidos, em 6 de janeiro de 2021.