Trump chega ao tribunal dos EUA para histórica audiência que pode levá-lo à prisão

Ex-presidente dos EUA é acusado de ter comprado o silêncio de uma atriz pornô com quem teria mantido uma relação durante a campanha eleitoral de 2016

Bryan R. Smith / AFP



O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chegou ao tribunal em Nova York para se apresentar à justiça às 13h24 (14h24, no horário de Brasília). Ele é acusado de ter comprado o silêncio de uma atriz pornô com quem teria mantido uma relação durante a campanha eleitoral de 2016. Segundo a imprensa local, são mais de 30 acusações contra o republicano, todas relacionadas ao suposto suborno de US$ 130 mil (cerca de R$ 660 mil nos valores atuais a Stormy Daniels). Sua apresentação está prevista para acontecer às 14h15 (15h15 no horário de Brasília). A quantia paga a atriz não foi incluída nas contas de campanha do candidato republicano, o que violaria as leis eleitorais estaduais, mas foi registrada como “honorários advocatícios” nas despesas de sua empresa, com sede em Nova York. Trump chegou sem algemas e foi ausentado da tradicional foto, porém, terá suas impressões tomadas e deve caminhar pelos corredores diante de jornalistas e meios de comunicação. A polícia de Nova York está em alerta máximo. Cerca de 36 mil agentes estarão prontos para serem mobilizados, informou a NBC News, citando fontes oficiais. Conforme informado por se advogado, Trump vai se declarar inocente das acusações. Essa é a primeira vez na história dos EUA que um presidente norte-americano depõe em um tribunal na condição de réu. O republicano está em Nova York desde a tarde de segunda-feira, 4. Ele chegou ao estado por volta das 16h e foi para a Trump Tower, onde pernoitou e conversou com seus advogados.

O que pode acontecer no tribunal?