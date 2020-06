Trump volta a insinuar que a China propagou o coronavírus intencionalmente

Michael Reynolds/EFE Donald Trump é o atual presidente dos Estados Unidos



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, insinuou mais uma vez que a China propagou intencionalmente o novo coronavírus para o resto do mundo e voltou relacionar o alto número de casos com a grande quantidade de testes realizados no país.

As declarações foram dadas em entrevista publicada nesta quinta-feira no The Wall Street Journal, em que voltou a atacar o país asiático e a defender versões de que uma suposta demora para agir diante da expansão do patógeno foi pensada pelo governo local.

“Existe a possibilidade de que tenha sido intencional”, afirmou Trump, que já defendeu uma tese de criação artificial do novo coronavírus, o que já encontrou oposição junto a autoridades chinesas e até à Organização Mundial de Saúde (OMS).

Ao The Wall Street Journal, Trump afirmou que o regime de Pequim pode ter tido motivos econômicos para permitir a propagação do patógeno causador da Covid-19 além das fronteiras do território, mas admitiu que se trata apenas de uma instituição.

“Não acredito que tenham feito isso, mas nunca se sabe. Houve um impacto”, afirmou o chefe de governo.

*Com informações da Agência EFE