Trump comenta se pretende comparecer ao debate presencial no dia 15

A realização do segundo debate presidencial nos Estados Unidos está em xeque depois de Trump contrair a Covid-19

EFE/EPA/JOHN MINCHILLO Trump é o atual presidente dos Estados Unidos



Presidente dos Estados Unidos e candidato à reeleição, Donald Trump está cumprindo isolamento social e se recuperando da Covid-19 em sua residência, na Casa Branca. Enquanto isso, o mandatário norte-americano segue ativo nas redes sociais e fazendo campanha para as eleições. Nesta terça-feira, 6, o republicano confirmou a ideia de comparecer ao debate marcado para o dia 15 de outubro, em Miami. “Estou ansioso para o debate da noite de 15 de outubro, em Miami. Será incrível”, escreveu o chefe de governo, em mensagem postada nas redes sociais.

A realização do segundo debate presidencial nos Estados Unidos ficou em xeque depois de Trump contrair a Covid-19, na última sexta-feira, 2. O mandatário estadunidense chegou a ficar internado no final de semana e deixou o hospital na segunda-feira. Em pronunciamento realizado ontem, ele garantiu que está se sentindo melhor do que há vinte anos e pediu para que a população não tenha medo do novo coronavírus. Hoje, ele voltou a comentar que “está ótimo”. O encontro com Joe Biden, no entanto, só acontecerá se o republicano testar negativo para a doença.