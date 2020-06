Com público abaixo do esperado, Trump ataca imprensa e democratas em comício

EFE/EPA/ALBERT HALIM Trump atacou seu adversário Joe Biden, retratado como refém da ala radical do Partido Democrata



O presidente dos EUA, Donald Trump, retomou sua campanha eleitoral com um comício, na noite de sábado (20), em uma arena em Tulsa, no Estado de Oklahoma, que vem batendo recordes diários de novos casos de coronavírus. O discurso foi recheado de ataques aos democratas e à imprensa. Mas a grande surpresa foi o comparecimento do público, bem abaixo do que se esperava. Tim Murtaugh, porta-voz da campanha, culpou a mídia e manifestantes radicais pela arena meio vazia.

“Manifestantes radicais, aliados à mídia, tentaram espantar os apoiadores do presidente”, disse Murtaugh. Trump também tentou justificar a ausência de pessoas no início do discurso. “Vocês são heróis”, disse o presidente. “Tem um monte de gente ruim lá fora.”

No decorrer da fala, a maior parte dela feita de improviso, o presidente dos EUA voltou aos velhos temas de campanha, fez elogios ao governo, que cortou impostos, e tentou passar uma imagem de defensor da lei e da ordem, no momento em que o país vive uma onda de protestos contra a violência racial.

Parte do tempo, Trump gastou para atacar o adversário Joe Biden, retratado como refém da ala radical do Partido Democrata. “Vocês acham realmente que ele (Biden) é capaz de controlar esses loucos radicais? Ele é uma marionete da esquerda radical”, disse Trump. “Se os democratas ganharem em novembro, este país vai virar um caos”, afirmou.

*Com Estadão Conteúdo